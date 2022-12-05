لافروف: الناتو يشكل تهديدًا خطيرًا لروسيا

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كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أن حلف شمال الأطلسي الناتو يشكل تهديداً خطيراً لروسيا.
وأضاف سيرجي لافروف، مواقف الغرب تخاطر بصدام مباشر بين القوى النووية ستكون له عواقب وخيمة.
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أسفه لرفض الولايات المتحدة إجراء محادثات مع موسكو حول الاستقرار الاستراتيجي بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية.
وأفاد وزير الخارجية الروسي، أنه من دون محادثات مباشرة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، فإن الخطر على الأمن العالمي سيزداد.