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مواقف الغرب تخاطر بصدام مباشر

لافروف: الناتو يشكل تهديدًا خطيرًا لروسيا

2022-12-05 الساعة 8:16
لافروف: الناتو يشكل تهديدًا خطيرًا لروسيا
المواطن - متابعة

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كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أن حلف شمال الأطلسي الناتو يشكل تهديداً خطيراً لروسيا.

صدام مباشر

وأضاف سيرجي لافروف، مواقف الغرب تخاطر بصدام مباشر بين القوى النووية ستكون له عواقب وخيمة.

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وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أسفه لرفض الولايات المتحدة إجراء محادثات مع موسكو حول الاستقرار الاستراتيجي بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية.

وأفاد وزير الخارجية الروسي، أنه من دون محادثات مباشرة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، فإن الخطر على الأمن العالمي سيزداد.

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