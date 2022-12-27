لافروف يتهم البنتاجون بمحاولة اغتيال بوتين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن تصريحات مسؤولين أمريكيين من البنتاجون حول توجيه ضربة قطع الرأس إلى الكرملين، هي في الواقع تهديد بالتصفية الجسدية لرئيس الدولة الروسية، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قطع الرأس

وأضاف لافروف، وفقًا لوكالة “تاس” الروسية: واشنطن ذهبت أبعد من الجميع، هناك بعض المسؤولين من البنتاجون هددوا بتوجيه ضربة قطع الرأس إلى الكرملين، في الواقع نحن نتحدث عن تهديد بالتصفية الجسدية لرئيس الدولة الروسية.

وحذر لافروف، من أنه إذا قام شخص ما برعاية مثل هذه الأفكار فعليه أن يفكر مليًا في العواقب المحتملة لمثل هذه الخطط.

استفزازات أوكرانية

ونوه لافروف إلى ما صدر من مسؤولين غربيين وتصرفاتهم وإشاراتهم إلى مواجهة نووية، وأضاف: يبدو أنهم تخلوا تمامًا عن اللباقة. فمن الواضح أن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، أعلنت خلال المناظرة التي سبقت الانتخابات أنها مستعدة تمامًا لإصدار أمر بتوجيه ضربة نووية.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى الاستفزازات التي يرتكبها النظام في أوكرانيا، قائلًا: ناهيك عن الاستفزازات الخارجة عن المنطق لنظام كييف، مشيراً إلى أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وصل به الأمر إلى مطالبة دول الناتو بتوجيه ضربات نووية وقائية إلى روسيا.

وتابع : وهذا أيضًا يتجاوز حدود ما هو مقبول.

إعلان الحرب

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بهدف القضاء على النازية في أوكرانيا ونزع سلاحها، قائلًا إنهما يشكلان تهديدًا لروسيا. وتقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن الغزو الروسي ما هو إلا استيلاء استعماري على الأراضي.

وصمد تحالف الدول المعارض للغزو الروسي لأوكرانيا – من أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى حلفاء للولايات المتحدة مثل اليابان وأستراليا – متحديًا التوقعات بأن ارتفاع أسعار الطاقة الذي كانت الحرب أحد أسبابه قد يؤدي لانقسام التحالف.