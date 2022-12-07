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أوروبا رفضت توقيع اتفاقية الأمن

لافروف يحذر الناتو من الانتشار بالمحيطين

2022-12-07 الساعة 1:42
لافروف يحذر الناتو من الانتشار بالمحيطين
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو اقترحت في 2008 توقيع اتفاقية حول الأمن الأوروبي، لكن الجانب الأوروبي رفض ذلك.

اتهامات للناتو

وأضاف لافروف: أوروبا وواشنطن رفضتا مقترحات كانت روسيا قد تقدمت بها في نهاية 2021 حول الضمانات الأمنية.

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واعتبر أن حلف شمال الأطلسي الناتو، ينتهك التزامات مجلس الأمن والتعاون في أوروبا، وأضاف: الناتو تخلى عن النهج الدفاعي مع توسعه 5 أضعاف.

تهديدات بالمحيطين

وذكر لافروف، أن الناتو أصبح ينتشر في المحيطين الهندي والهادئ، موضحاً أن اليابان تنشر هياكل تابعة للناتو في المحيطين الهندي والهادئ.

يأتي هذا بينما دعت الولايات المتحدة وأستراليا، أمس الثلاثاء، الجيش الياباني إلى نشر قوات في إطار تناوب في أستراليا.

تدريبات مشتركة

وقال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلس، في مؤتمر صحفي بحضور نظيره الأمريكي لويد أوستن: نحن ذاهبون إلى اليابان في نهاية الأسبوع وسندعو اليابان إلى المشاركة في مزيد من التدريبات مع أستراليا والولايات المتحدة.

من جهته، قال أوستن إن الحلفاء يرغبون في أن تشارك اليابان في عمليات مشتركة في أستراليا حيث تنشر الولايات المتحدة نحو ألفي جندي من مشاة البحرية المارينز في داروين شمالًا منذ 2012 .

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