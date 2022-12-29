لافروف يرفض صيغة سلام طرحها زيلينسكي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو لن تستخدم صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كأساس للمفاوضات، وتعتقد بأن كييف ما زالت غير مستعدة لمحادثات سلام حقيقية.

الوهم الأوكراني

وأضاف لافروف لوكالة الإعلام الروسية إن فكرة كييف عن طرد روسيا من شرق أوكرانيا والقرم بمساعدة الغرب ما هي إلا وهم.

وأكد سيرجي لافروف، أن روسيا لن تتحدث مع أي طرف على أساس صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

صيغة زيلينسكي

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن سلطات كييف ليست مستعدة للحوار، بحسب تصريحه لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال لافروف، في مقابلة مع سبوتنيك، إنه من الواضح أن كييف ليست مستعدة للحوار من خلال طرح جميع أنواع الأفكار.. وصيغة زيلينسكي للسلام حول تحقيق انسحاب قواتنا من الأراضي الروسية في دونباس وشبه جزيرة القرم وزابوروجيا وخيرسون ودفع تعويضات من جانب روسيا بمساعدة الغرب، والاعتراف بالمحاكم الدولية هي مجرد أوهام طبعًا لن نتحدث مع طرف في ظل هذه الظروف.

طاولة المفاوضات

وأضاف لافروف: دعوني أذكركم أنه فور بدء العملية العسكرية الخاصة، طلب زيلينسكي الجلوس على طاولة المفاوضات لم نرفض واتفقنا على الاجتماع مع ممثليه وأظهرت عدة جولات من المفاوضات ذلك كان من الممكن التوصل إلى اتفاقيات مقبولة للطرفين.

وأردف: ومع ذلك فإن عملية التفاوض التي بدأت في فبراير أظهرت افتقار زيلينسكي التام للاستقلالية في اتخاذ القرارات المهمة، وبالفعل في أبريل الماضي بناءً على طلب الغرب الذين كانوا مهتمين بمواصلة الأعمال العدائية سرعان ما أوقف المفاوضات وشدد موقفه بحدة.

وكان زيلينسكي أعلن، في وقت سابق، خلال خطاب على الإنترنت عن رؤيته لخطوات استعادة السلام في أوكرانيا، تتضمن 10 نقاط من بين مقترحاته السلامة النووية، أمن الغذاء وأمن الطاقة وإطلاق سراح جميع الأسرى، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا وانسحاب القوات الروسية ووقف الأعمال القتالية وغيرها.