لا أهداف بلقاء الكاميرون ضد البرازيل في شوطه الأول

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خيّم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الكاميرون ضد صربيا، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وبدأ المنتخب البرازيلي المباراة ضاغطًا بقوة لإحراز الهدف الأول عبر هجمات مارتينيلي ولكن دون جدوى.
وحاول المنتخب الكاميروني في العديد من المناسبات إحراز الهدف الأول، حيث سنحت له فرصة إحراز الهدف الأول ولكن حارس البرازيل تعامل مع الكرة بتألق كبير.
ويبحث المنتخب الكاميروني عن الفوز على البرازيل بفارق هدفين للتأهل إلى ثمن نهائي المونديال، مع تعادل صربيا ضد سويسرا.