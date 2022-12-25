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ضمن مباريات الدوري المصري

لا أهداف بمباراة الأهلي ضد سموحة

2022-12-25 الساعة 10:28
لا أهداف بمباراة الأهلي ضد سموحة
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الأهلي ضد سموحة قبل قليل بالتعادل السلبي بين الفريقين في ختام مباريات الجولة التاسعة في الدوري المصري.

واتسم أداء الفريقين بالشوط الأول باللعب في وسط الملعب، دون وجود لأي محاولات خطيرة تذكر، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

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الأهلي ضد سموحة

وفي الشوط الثاني، أغلق نادي سموحة كل المساحات أمام لاعبي الأهلي، مما جعل المباراة تظهر دون أي فرص هجومية للاعبي المارد الأحمر، ليكون التعادل بلا أهداف، العنوان الرئيسي للقاء.

محمد شريف - الأهلي ضد سموحة

ورغم التعادل يتواجد الأهلي في المركز الأول برصيد 23 نقطة، أما سموحة فيملك 8 نقاط في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري.

محمود متولي - الأهلي ضد سموحة

وكانت مباريات الجولة التاسعة اليوم الأحد، انتهت بفوز المصري على الإسماعيلي بهدف دون رد، وتعادل سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب، وتعادل سلبي بين الأهلي وسموحة.

حمدي فتحي - الأهلي ضد سموحة

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