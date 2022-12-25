لا أهداف بمباراة الأهلي ضد سموحة

انتهت مباراة الأهلي ضد سموحة قبل قليل بالتعادل السلبي بين الفريقين في ختام مباريات الجولة التاسعة في الدوري المصري.

واتسم أداء الفريقين بالشوط الأول باللعب في وسط الملعب، دون وجود لأي محاولات خطيرة تذكر، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

الأهلي ضد سموحة

وفي الشوط الثاني، أغلق نادي سموحة كل المساحات أمام لاعبي الأهلي، مما جعل المباراة تظهر دون أي فرص هجومية للاعبي المارد الأحمر، ليكون التعادل بلا أهداف، العنوان الرئيسي للقاء.

ورغم التعادل يتواجد الأهلي في المركز الأول برصيد 23 نقطة، أما سموحة فيملك 8 نقاط في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وكانت مباريات الجولة التاسعة اليوم الأحد، انتهت بفوز المصري على الإسماعيلي بهدف دون رد، وتعادل سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب، وتعادل سلبي بين الأهلي وسموحة.