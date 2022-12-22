لا أهداف بين الباطن والرائد بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن والرائد ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك لموسم 2022/ 2023 بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل الباطن والرائد

وبدأت مباراة الباطن والرائد المقامة على ملعب نادي الباطن بشكل سريع من الفريقين، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، فيما ظهر الدفاع بشكل منظم، ما صعب مهمة هز الشباك، وحاول الفريقان الضغط والتسجيل في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الباطن والرائد بالتعادل بدون أهداف.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريقان الشوط الثاني بشكل ضاغط، لإحراز هدف مبكر، ومنح اللاعبين دفعة معنوية للتألق، حيث يطمح الباطن في تحقيق الفوز لاستعادة توازنه هذا الموسم، فيما يسعى الرائد لمصالحة جماهيره بعد الخسارة ضد النصر.

مواجهات كأس الملك

على الجانب الآخر، تختم منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك، مساء اليوم الخميس، حيث يلعب الفتح ضد الطائي، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الشباب على ملعب الجوهرة المشعة.