لا أهداف بين العدالة والوحدة

حسم التعادل السلبي مباراة الوحدة والعدالة، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي العدالة؛ حيث أهدر لاعبو العدالة فرصة إحراز الهدف الأول من ضربة رأسية بالدقيقة الخامسة مع بداية المباراة.

الوحدة والعدالة

وشهدت الدقيقة الـ33 التهديد الأول من قبل لاعبي فرسان مكة؛ حيث سدد اللاعب عبدالكريم يودا كرة مرت بسلام على مرمى حارس العدالة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب كريستوفر هدف التقدم لفريق العدالة بالدقيقة الـ54، ولكن تم إلغاؤه فيما بعد بقرار من حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأنقذ حارس العدالة مرماه من الهدف الأول في الدقيقة الـ60 بعد تصويبة قوية من اللاعب حمد الجيزاني.

كريستوفر يفتتح التسجيل ⚽️ الوحدة 0 × 1 العدالة#الوحدة_العدالة | #SSC pic.twitter.com/XGEdn2zHPj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 30, 2022

وأهدر اللاعب بالاسيوس فرصة إحراز الهدف الأول لـ العدالة في الدقيقة الـ91 بعد انفراده بحارس مرمى الوحدة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وأصبح رصيد فرسان مكة بعد التعادل 9 نقاط في المركز الـ13، بينما أصبح رصيد العدالة 5 نقاط في المركز الـ14.