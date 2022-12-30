Icon

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري روشن

لا أهداف بين العدالة والوحدة

2022-12-30 الساعة 8:17
لا أهداف بين العدالة والوحدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم التعادل السلبي مباراة الوحدة والعدالة، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي العدالة؛ حيث أهدر لاعبو العدالة فرصة إحراز الهدف الأول من ضربة رأسية بالدقيقة الخامسة مع بداية المباراة.

الوحدة والعدالة

وشهدت الدقيقة الـ33 التهديد الأول من قبل لاعبي فرسان مكة؛ حيث سدد اللاعب عبدالكريم يودا كرة مرت بسلام على مرمى حارس العدالة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الوحدة والعدالة

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب كريستوفر هدف التقدم لفريق العدالة بالدقيقة الـ54، ولكن تم إلغاؤه فيما بعد بقرار من حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأنقذ حارس العدالة مرماه من الهدف الأول في الدقيقة الـ60 بعد تصويبة قوية من اللاعب حمد الجيزاني.

وأهدر اللاعب بالاسيوس فرصة إحراز الهدف الأول لـ العدالة في الدقيقة الـ91 بعد انفراده بحارس مرمى الوحدة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وأصبح رصيد فرسان مكة بعد التعادل 9 نقاط في المركز الـ13، بينما أصبح رصيد العدالة 5 نقاط في المركز الـ14.

الوحدة والعدالة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تغريم آبل مليون يورو
تكنولوجيا

تغريم آبل مليون يورو

تكنولوجيا
تعادل صربيا ضد سويسرا في الشوط الأول
كأس العالم

تعادل صربيا ضد سويسرا في الشوط الأول

كأس العالم
ارتقاء تاريخي لـ النصيري.. أصحاب الطموح العالي...
حصاد اليوم

ارتقاء تاريخي لـ النصيري.. أصحاب الطموح العالي...

حصاد اليوم
ساعة وان بلس تتفوق على آبل وسامسونج
تكنولوجيا

ساعة وان بلس تتفوق على آبل وسامسونج

تكنولوجيا
السجن 20 عامًا لمتهم بخطف حاكمة ولاية...
العالم

السجن 20 عامًا لمتهم بخطف حاكمة ولاية...

العالم
أسعار النفط تتراجع بفعل صعود الدولار
السوق

أسعار النفط تتراجع بفعل صعود الدولار

السوق
سما بنت فيصل تترأس وفد المملكة في...
السعودية اليوم

سما بنت فيصل تترأس وفد المملكة في...

السعودية اليوم
القضاء البريطاني يثير الجدل بشأن مهاجري رواندا
العالم

القضاء البريطاني يثير الجدل بشأن مهاجري رواندا

العالم