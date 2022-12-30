لا أهداف بين العدالة والوحدة

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حسم التعادل السلبي مباراة الوحدة والعدالة، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
بالاسيوس يهدر فرصة حسم المباراة 😰#الوحدة_العدالة | #SSC pic.twitter.com/EevUviRijK
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 30, 2022
وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي العدالة؛ حيث أهدر لاعبو العدالة فرصة إحراز الهدف الأول من ضربة رأسية بالدقيقة الخامسة مع بداية المباراة.
وشهدت الدقيقة الـ33 التهديد الأول من قبل لاعبي فرسان مكة؛ حيث سدد اللاعب عبدالكريم يودا كرة مرت بسلام على مرمى حارس العدالة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني سجل اللاعب كريستوفر هدف التقدم لفريق العدالة بالدقيقة الـ54، ولكن تم إلغاؤه فيما بعد بقرار من حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو.
وأنقذ حارس العدالة مرماه من الهدف الأول في الدقيقة الـ60 بعد تصويبة قوية من اللاعب حمد الجيزاني.
كريستوفر يفتتح التسجيل ⚽️
الوحدة 0 × 1 العدالة#الوحدة_العدالة | #SSC pic.twitter.com/XGEdn2zHPj
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 30, 2022
وأهدر اللاعب بالاسيوس فرصة إحراز الهدف الأول لـ العدالة في الدقيقة الـ91 بعد انفراده بحارس مرمى الوحدة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
وأصبح رصيد فرسان مكة بعد التعادل 9 نقاط في المركز الـ13، بينما أصبح رصيد العدالة 5 نقاط في المركز الـ14.
بعد العودة لتقنية الـVAR..
حكم المباراة يقرر إلغاء هدف العدالة.#الوحدة_العدالة | #SSC pic.twitter.com/mYvFXr8nPK
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 30, 2022