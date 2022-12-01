لا أهداف بين بلجيكا وكرواتيا في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة بلجيكا وكرواتيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بالتعادل السلبي.

تعادل بلجيكا وكرواتيا

وبدأت مباراة بلجيكا وكرواتيا المقامة على استاد أحمد بن علي بشكل سريع من المنتخبين، أملًا في تسجيل هدف مبكر، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الشياطين الحمر.

ووقف لوكا مودريتش لتسديد الركلة، إلا أن الحكم قرر إلغاءها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، واستمرت المحاولات لهز الشباك، وسط تألق دفاعي وإهدار اللاعبين للفرص، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول لمباراة بلجيكا وكرواتيا.

ترتيب المجموعة

وقبل مباريات اليوم، يحتل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم صدارة ترتيب مجموعته في مونديال قطر 2022 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع المغرب، ثم بلجيكا بـ3 نقاط، وتتذيل كندا الترتيب بدون رصيد.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، أنهى منتخب المغرب الأول لكرة القدم منافسات الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف أمام كندا، ليتأهل أسود الأطلس وكرواتيا سويًا في حالة استمرار نهاية المباراة بهذه النتائج.