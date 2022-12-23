لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر بالكويت

أفاد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط في وزارة الأشغال الكويتية والناطق باسمها، المهندس أحمد الصالح، أن شبكة الأمطار استوعبت كميات الأمطار التي هطلت على البلاد منذ صباح اليوم في المناطق.

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وبحسب القبس، أضاف الصالح، لم يتم حتى التاسعة مساء اليوم إغلاق أي من الطرق السريعة أو الداخلية أو الأنفاق، كما لم يتم رصد أي تجمعات للمياه على مستوى محافظات البلاد.

من المعروف أن فرق الطوارئ استنفرت اليوم، ونشرت الآليات التابعة لوزارة الأشغال في مختلف المناطق والنقاط الساخنة تحسبًا لأي حالة طوارئ.