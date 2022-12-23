لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر بالكويت

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أفاد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط في وزارة الأشغال الكويتية والناطق باسمها، المهندس أحمد الصالح، أن شبكة الأمطار استوعبت كميات الأمطار التي هطلت على البلاد منذ صباح اليوم في المناطق.
وبحسب القبس، أضاف الصالح، لم يتم حتى التاسعة مساء اليوم إغلاق أي من الطرق السريعة أو الداخلية أو الأنفاق، كما لم يتم رصد أي تجمعات للمياه على مستوى محافظات البلاد.
من المعروف أن فرق الطوارئ استنفرت اليوم، ونشرت الآليات التابعة لوزارة الأشغال في مختلف المناطق والنقاط الساخنة تحسبًا لأي حالة طوارئ.