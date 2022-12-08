لا حسابات في مواقع التواصل لأئمة الحرمين الشريفين

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أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأستاذ هاني بن حسني حيدر، مساء اليوم الخميس، عدم وجود أي حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين.
وبيّن حيدر المكانة الرفيعة لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين وما لهم من شرف وفضل ومكانة في نفوس المسلمين في شتى أنحاء العالم، مشددًا على ضرورة الحذر من الحسابات الوهمية أو المنتحلة التي تهدف إلى التشويش وإثارة البلبلة لأغراض مشبوهة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه لوحظ استغلال بعض المعرفات والمواقع غير الرسمية تحمل اسم الحرمين الشريفين أو أحدهما أو أسماء أئمة وخطباء الحرمين الشريفين، وتنشر من خلالها محتوى غير صحيح أو موثق، لافتًا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي حسابات منتحلة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال: إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة برصد الانتحالات لاسمها والأفراد والكيانات التابعة لها، وأسماء أصحاب المعالي والفضيلة أئمة وخطباء الحرمين الشريفين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للقيام بالإجراءات النظامية الحازمة بحق المنتحلين حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية والحد من الجرائم المعلوماتية.
وختم حديثه بالدعاء: سائلًا الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقومون به من جهود جليلة وعظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.