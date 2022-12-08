Icon

ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط Icon ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح Icon ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية Icon الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال Icon سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة Icon السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال Icon بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحذيرات من الحسابات الوهمية لإثارة البلبلة

لا حسابات في مواقع التواصل لأئمة الحرمين الشريفين

2022-12-08 الساعة 11:51
لا حسابات في مواقع التواصل لأئمة الحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأستاذ هاني بن حسني حيدر، مساء اليوم الخميس، عدم وجود أي حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين.

وبيّن حيدر المكانة الرفيعة لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين وما لهم من شرف وفضل ومكانة في نفوس المسلمين في شتى أنحاء العالم، مشددًا على ضرورة الحذر من الحسابات الوهمية أو المنتحلة التي تهدف إلى التشويش وإثارة البلبلة لأغراض مشبوهة.

قد يهمّك أيضاً
Img

احذروا استخدام الزيت في الطعام حال احتراقه

Img

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة

استغلال المواقع

وأوضح المتحدث الرسمي أنه لوحظ استغلال بعض المعرفات والمواقع غير الرسمية تحمل اسم الحرمين الشريفين أو أحدهما أو أسماء أئمة وخطباء الحرمين الشريفين، وتنشر من خلالها محتوى غير صحيح أو موثق، لافتًا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي حسابات منتحلة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعاون لرصد الانتحالات

وقال: إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة برصد الانتحالات لاسمها والأفراد والكيانات التابعة لها، وأسماء أصحاب المعالي والفضيلة أئمة وخطباء الحرمين الشريفين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للقيام بالإجراءات النظامية الحازمة بحق المنتحلين حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية والحد من الجرائم المعلوماتية.

وختم حديثه بالدعاء: سائلًا الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقومون به من جهود جليلة وعظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان...
محمد بن سلمان

محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان...

محمد بن سلمان
بروق وأمطار وغيوم بـ 6 مناطق
السعودية اليوم

بروق وأمطار وغيوم بـ 6 مناطق

السعودية اليوم
الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا...
حصاد اليوم

الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا...

حصاد اليوم
ميسي: أي مواجهة بالمونديال ستكون معقدة
آخر الاخبار

ميسي: أي مواجهة بالمونديال ستكون معقدة

آخر الاخبار
استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة...
السعودية اليوم

استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة...

السعودية اليوم
محافظ مرات يطلق حملة “عليكم بسنّتي” ضمن...
السعودية اليوم

محافظ مرات يطلق حملة “عليكم بسنّتي” ضمن...

السعودية اليوم
أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده...
غرائب

أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده...

غرائب
طاقات إبداعية انطلقت في مضمار سباق السينما
السعودية اليوم

طاقات إبداعية انطلقت في مضمار سباق السينما

السعودية اليوم