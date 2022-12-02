لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا

سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك
أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ماجد الشهري، أن مسألة دمج تطبيق توكلنا في توكلنا خدمات لا يوجد عليها قرار حاليًّا.
فيديو | هل سيدمج تطبيق توكلنا في توكلنا خدمات؟قد يهمّك أيضاً
متحدث سدايا ماجد الشهري يجيب..#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/BEMDwJug6v
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2022
وقال الشهري: إن كل تطبيق منهما يعمل في الاختصاص الذي صُمّم لأجله.
في وقت سابق، لفت الشهري إلى أن مستخدمي تطبيق توكلنا يمكنهم تحديث بياناتهم الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.
وقال الشهري: إن هناك الكثير من البيانات الحكومية الموجودة لدى الهيئة بحاجة للتصحيح والتحديث الآن، موضحًا أنه باستطاعة المستخدم تحديث بياناته الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.
وأضاف: وصلنا حتى الآن أكثر من 10 آلاف طلب لتزويد البيانات والتي ساهمت في 5 ملايين عملية لاستعراضها.
وأكد أنه من المهم دائمًا حين تقديم الخدمات أن يكون لها قبول من المستخدمين، وهذا ما أظهره تقديم 5 ملايين عملية.