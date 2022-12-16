لا يحق للمدرسة إنقاص درجات الطلاب بسبب قصة الشعر أو طوله

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كشفت القانونية هاجر صلاح، أنه لا يحق للمدرسة أن تنقص الدرجات من الطلاب بسبب قصة الشعر أو طوله.
وأردفت صلاح، في مقطع فيديو نشر على موقع التدوينات القصيرة تويتر، المدرسة لا يحق لها أن تنقص الطالبة عشان قصة شعرها ولا يلبسوها قبعة لإخفاء شعرها، ولا يحق لهم يخصمون من درجات السلوك.
واختتمت القانونية هاجر صلاح: هذا الكلام أيضًا موجه للأولاد فلا يحق للمدرسة التحكم في قصة شعرك وطوله.