لبنان يفشل في انتخاب رئيسه للمرة الثامنة

رغم شغور المنصب منذ شهر، إلا أن البرلمان اللبناني فشل للمرة الثامنة اليوم الخميس في انتخاب رئيس للجمهورية، جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.

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ووفقًا للتصويت، اقترع 52 نائبًا بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض على 37 صوتًا.

وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس.

وحدّد رئيس البرلمان موعدًا لجلسة جديدة الخميس المقبل، وفقًا لوسائل الإعلام اللبنانية.

غالبية الثلثين

ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتًا للفوز.

وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتًا من 128 هو عدد أعضاء البرلمان.

وعلى غرار كل أسبوع، انعقدت الدورة الأولى بحضور أكثرية الثلثين، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية.

ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه.