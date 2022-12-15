لبنان يفشل في انتخاب رئيس للمرة العاشرة

فشل النواب اللبنانيون، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس للبلاد التي تمر بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها، لتستمر بذلك حالة الشغور الرئاسي القائمة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي.

فرز الأصوات

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن فرز أصوات النواب المقترعين لانتخاب رئيس للجمهورية، جاءت نتائجه كالآتي:

38 صوتًا لميشال معوض

37 ورقة بيضاء

8 أصوات لعصام خليفة

صوتان لصلاح حنين

صوتان لزياد بارود

19 ورقة ملغاة

وبذلك، تكون نتيجة جلسة مجلس النواب اللبناني هي عدم انتخاب رئيس للجمهورية في الجولة العاشرة، لتعكس حالة عدم اليقين حيال جدوى إجراء جلسات لاحقة، في المستقبل القريب، من دون التوصل إلى توافقات حول اسم الرئيس.