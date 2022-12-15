لبنان يفشل في انتخاب رئيس للمرة العاشرة

السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة
فشل النواب اللبنانيون، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس للبلاد التي تمر بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها، لتستمر بذلك حالة الشغور الرئاسي القائمة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن فرز أصوات النواب المقترعين لانتخاب رئيس للجمهورية، جاءت نتائجه كالآتي:
38 صوتًا لميشال معوض
37 ورقة بيضاء
8 أصوات لعصام خليفة
صوتان لصلاح حنين
صوتان لزياد بارود
19 ورقة ملغاة
وبذلك، تكون نتيجة جلسة مجلس النواب اللبناني هي عدم انتخاب رئيس للجمهورية في الجولة العاشرة، لتعكس حالة عدم اليقين حيال جدوى إجراء جلسات لاحقة، في المستقبل القريب، من دون التوصل إلى توافقات حول اسم الرئيس.