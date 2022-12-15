لبنان: 7 طلقات اخترقت آلية اليونيفيل استقرت إحداها برأس السائق

كشف مصدر قضائي لبناني، اليوم الخميس، بأن سبع طلقات من رشاش حربي اخترقت الآلية التابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقّتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، وأصابت إحداها السائق في رأسه من الخلف.

سبع طلقات

وأصيبت العربة العسكرية بسبع طلقات من رشاش حربي، مشيرًا إلى أن الرصاصات التي أصابت الجندي الذي كان يتولى القيادة اخترقت مقعده من الخلف واستقرّت إحداها في رأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وارتطمت العربة إثر تعرضها لإطلاق النار، بعمود حديدي، ثم انقلبت ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين، وأحدهم في حالة حرجة.

ووضع القضاء العسكري يده على التحقيق. وقد كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع المعلومات وطلب الأدلة الجنائية.

وتطارد القوى الأمنية أشخاصًا يشتبه بعلاقتهم بالحادثة، متوقعًا أن يبدأ تحقيق مشترك مع قوات اليونيفيل كون الأجهزة اللبنانية غير مخولة بالاستماع إلى عناصر قوة الأمم المتحدة.

حادثة

وكانت اليونيفيل قد أعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل عنصر من قوتها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء “حادثة” وقعت في جنوب البلاد، من دون أن تتضح رسميًّا تفاصيل ما حدث.

وأوردت القوة الدولية في بيان: “قُتل جندي حفظ سلام الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة وقعت في العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان”.

والضحايا هم من الكتيبة الأيرلندية، وفق ما أعلن وزير الخارجية والدفاع في الحكومة الأيرلندية سايمون كوفني. وذكر الجيش الأيرلندي أن أحد الجنود خضع لجراحة وهو في حالة حرجة.