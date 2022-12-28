لتجنب الجفاف.. احرص على شرب المياه في الشتاء

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أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر، أهمية شرب المياه في فصل الشتاء لدورها في الهضم والحرق ورطوبة الجسم وتجنب أعراض الجفاف.
ونشر النمر على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، بعض أعراض الجفاف الناتجة عن إهمال شرب المياه وهي:
١.الصداع
٢.الخمول
٣.تقلص العضلات
٤.الإمساك
٥.كثرة حك الجلد.
الجفاف عبارة عن نقص المياه في الجسد، فعندما يفقد الجسد كمية كبيرة من الماء، قد يؤدي ذلك إلى أعراض خطِرة، بما في ذلك الدوخة، والضعف، والارتباك، وفي حال عدم علاجه، الصدمة، والغياب عن الوعي، وحتى الموت.
كقاعدة عامة، يجب على الأشخاص الذين يتوقّعون ممارسة التمارين الرياضية أو أداء عمل شاق سيؤدي إلى تعرُّقهم شرب المياه قبل ممارسة التمارين أو الإجهاد البدني، ويجب عليهم الحرص على شرب المياه قبل شعورهم بالعطش، وأخيرًا، يجب عليهم مراقبة أعراض الجفاف التي قد تظهر عليهم وعلى غيرهم.