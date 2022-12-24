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باشرت 9 حوادث صناعية ونفذت 24 تجربة فرضية

لجنة الجبيل للطوارئ تعقد جمعيتها العمومية وتستعرض أبرز المنجزات

2022-12-24 الساعة 5:01
لجنة الجبيل للطوارئ تعقد جمعيتها العمومية وتستعرض أبرز المنجزات
المواطن - فريق التحرير

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عقدت لجنة الجبيل للطوارئ ” جماعة “، بمدينة الجبيل الصناعية جمعيتها العمومية بحضور كافة أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الأمنية والشركات الصناعية بالجبيل ورأس الخير، تحت إشراف ومتابعة من الهيئة العليا للأمن الصناعي.

وقد اطلع أعضاء الجمعية العمومية على أهم البرامج والمنجزات التي حققتها اللجنة خلال الفترة الماضية، كما تم استعراض التقرير المالي للجنة لعام 2022 والتصور المعتمد للميزانية التقديرية للعام المقبل 2023.

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وكان اجتماع اللجنة العمومية قد بدأ بالترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين لـ”جماعة” ممثلين في معمل غاز أبو علي التابع لأرامكو السعودية وشركة مصادر كيماويات الطاقة والشركة العالمية للصناعات البحرية وشركة الصناعات الكيمائية الأساسية ، فيما استعرضت لجنة التدقيق المالي نتائج عمليات المراقبة المالية والفحص مثمنة جهود القائمين على اللجنة وحرصهم على تطبيق اللوائح والأنظمة.

استعراض أبرز الإنجازات

كما قدم رؤساء اللجان الفرعية في “جماعة” تقريراً عن أبرز الإنجازات المحققة خلال العام 2022 حيث تمت مباشرة 9 حوادث صناعية كما تم تنفيذ 24 تجربة فرضية للتأكد من جاهزية الشركات الصناعية الأعضاء في الاستجابة لحالات الطوارئ ومكافحة وإخماد الحرائق الصناعية والبتروكيماوية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في السلامة وأنظمة إدارة الحوادث لأكثر من 79 متدرباً من مختلف الشركات في الجبيل الصناعية.

انتخاب رئيس للجنة

عقب ذلك انتخب أعضاء الجمعية العمومية رئيساً للجنة خلال الدورة الجديدة، كما تم انتخاب رؤساء اللجان الفرعية

وفي نهاية الاجتماع ناقش أعضاء الجمعية العمومية عدداً من المقترحات التطويرية شملت تعميم نقاط القوة والضعف التي ترصدها جماعة في التجارب الفرضية على كافة الشركات الأعضاء للاستفادة منها بالإضافة إلى أتمتة بعض عمليات التقييم للفرضيات وعمليات التدريب والعمل على تسريع الاستجابة للحوادث الصناعية من خلال تطوير أجهزة الاتصالات وتنفيذ المزيد من ورش العمل الفنية بين الأعضاء والعمل على تكريم الشركات ذات الممارسات المتميزة في مجال السلامة.

 

    

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