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نقل مواجهة الخليج والفيحاء لملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي

لجنة المسابقات تعدل توقيت ومكان مباريات بدوري روشن

2022-12-08 الساعة 4:49
لجنة المسابقات تعدل توقيت ومكان مباريات بدوري روشن
المواطن - عاطف عبداللطيف

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قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، تعديل موعد ومكان عدد من مباريات دوري روشن السعودي.

نقل مباريات

وتقرر نقل مباراة الخليج والفيحاء من ملعب الأمير محمد بن فهد إلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة والمقرر إقامتها الخميس المقبل 15 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 9 من دوري روشن السعودي؛ وذلك لعدم جاهزية ملعب الأمير محمد بن فهد نظرًا لأعمال الزراعة الشتوية.

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التعاون والخليج

كما قررت اللجنة تعديل توقيت مباراة التعاون والخليج ضمن منافسات الجولة 12 لتقام عند الساعة 6 مساء بدلًا من موعدها السابق 8:30 مساءً.

الاتفاق ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر spl

الفتح والاتفاق

وقررت اللجنة أيضًا تعديل توقيت مواجهة الفتح والاتفاق ضمن منافسات الجولة 13 لتقام عند الساعة 3:30 عصرًا بدلًا من توقيتها السابق 6:00م؛ وذلك لتعارضهما مع مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج.

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