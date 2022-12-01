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في فضيحة العثور على مبالغ مالية

لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا

2022-12-01 الساعة 12:24
لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا
المواطن - متابعة

أشارت لجنة تحقيق مستقلّة عيّنها البرلمان في فضيحة طالت رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في تقريرها، الأربعاء، إلى أن هناك ما يكفي من العناصر لمناقشتها في البرلمان بشأن احتمال عزله.

انتهاكات

وكشف التقرير أنه في ضوء جميع المعلومات المقدمة إلى اللجنة، نستنتج أن هذه المعلومات تكشف، مبدئيًّا، أن الرئيس ربما ارتكب انتهاكات، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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ويجتمع البرلمان في جلسة استثنائية، الثلاثاء، لمناقشة التقرير.. وهو غير ملزم باتباع توصيات اللجنة البرلمانية المكونة من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس السابق للمحكمة الدستورية.

التفاصيل

عين البرلمان في سبتمبر هذه اللجنة المستقلة، للنظر في الفضيحة المتعلقة بالعثور على مبالغ مالية مجهولة المصدر مخبّأة في أثاث أحد ممتلكات رامافوزا.

وعلى الفور، ردت الرئاسة على نشر تقرير اللجنة مساءً، معتبرة أن الجمعية الوطنية “يجب أن تدرس التقرير وتحدد المسار الأنسب لاتباعه”.

وأردف بيان الرئاسة أن استنتاجات هذه اللجنة “تتطلب قراءة متأنية واهتمامًا ملائمًا من أجل استقرار الحكومة والبلاد”، معتبرة أنها “لحظة غير مسبوقة واستثنائية للديمقراطية”.

وقال: إن رامافوزا “ينفي بشكل قاطع أنه انتهك قسمه” الدستوري، مؤكدًا: “غير مذنب في أي من الادعاءات الموجهة ضدي”.

ويمكن أن تؤدي النتائج التي توصلت إليها اللجنة البرلمانية إلى تصويت في البرلمان لعزل رئيس الدولة. لكن الإجراء، إذا تقرر، ستكون فرص نجاحه ضئيلة، حيث يتمتع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لسيريل رامافوزا بأغلبية واسعة.

لكن القضية تسيء لسمعة رامافوزا، في وقت كان قد وعد بالقضاء على الفساد في البلاد. قبل أيام من مؤتمر الحزب الحاكم الذي سيسمّي مرشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2024.

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