لحظات غضب المدربين في مونديال 2022

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رصد تقرير لقناة الكاس القطرية، نشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، لقطات مثيرة لغضب مدربي المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 والتي تستضيفها الأراضي القطرية من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الجاري.
لحظات غضب المدربين.. احذروهم في هذه اللحظات#صباح_المونديال #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/qtCYDsVmbKقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2022
ورصد التقرير العديد من الانفعالات والتوجيهات الغاضبة من العديد من مدربي المنتخبات المشاركة بمونديال قطر 2022، أبرزهم السنغالي آليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، والمدير الفني الفرنسي ديديه ديشامب، والفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وأيضًا رصد التقرير اعتراضات المدربين على قرارات التحكيم خلال فعاليات المونديال، إنها لحظات مثيرة وثقتها الكاميرات.
ويستضيف استاد “الثمامة” مواجهة قوية بين فرنسا وبولندا في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى قطر وحتى 18 ديسمبر الجاري، كما يلعب المنتخب السنغالي مباراة قوية ومصيرية أمام إنجلترا ضمن الدور نفسه في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.