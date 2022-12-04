لحظات غضب المدربين في مونديال 2022

رصد تقرير لقناة الكاس القطرية، نشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، لقطات مثيرة لغضب مدربي المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 والتي تستضيفها الأراضي القطرية من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الجاري.

انفعالات المدربين

ورصد التقرير العديد من الانفعالات والتوجيهات الغاضبة من العديد من مدربي المنتخبات المشاركة بمونديال قطر 2022، أبرزهم السنغالي آليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، والمدير الفني الفرنسي ديديه ديشامب، والفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وأيضًا رصد التقرير اعتراضات المدربين على قرارات التحكيم خلال فعاليات المونديال، إنها لحظات مثيرة وثقتها الكاميرات.

مباريات اليوم

ويستضيف استاد “الثمامة” مواجهة قوية بين فرنسا وبولندا في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى قطر وحتى 18 ديسمبر الجاري، كما يلعب المنتخب السنغالي مباراة قوية ومصيرية أمام إنجلترا ضمن الدور نفسه في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.