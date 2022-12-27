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أعاقتها العاصفة في المحاولة الأولى

لحظات مرعبة أثناء هبوط طائرة جزائرية بمطار مونتريال

2022-12-27 الساعة 2:03
لحظات مرعبة أثناء هبوط طائرة جزائرية بمطار مونتريال
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مثيرة أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار مونتريال الدولي، حيث أعاقتها العاصفة في المحاولة الأولى.

محاولات الهبوط

وحاولت طائرة “إيرباص A330-200” تحمل رقم التسجيل “7T-VJV” التابعة للجوية الجزائرية الهبوط في مطار مونتريال، حيث وثق مقطع فيديو فشل هبوط الطائرة في المحاولة الأولى، إذ اضطرت إلى العودة للتحليق مجددًا بسبب الظروف السيئة.

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في حين أكدت قناة “النهار” الجزائرية أن قائد الطائرة نجح في الهبوط في المرة الثانية لكن على المدرج “24D” بدلًا من “06G”، فيما أشاد الركاب الذين كانوا على متنها بقائد الطائرة، على قدرته في الحفاظ على هدوئه.

وتم إلغاء رحلة العودة مونتريال- الجزائر بسبب الظروف الجوية غير المواتية، كما تم إلغاء 153 رحلة من أصل 473 في مطار مونتريال من قبل شركات الطيران؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

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