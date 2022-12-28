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عبر مقطورة للسحب بعدد 10 سيارات

لحظة إنقاذ شخص علقت مركبته 3 أيام بين حفر الباطن ورفحاء

2022-12-28 الساعة 3:25
لحظة إنقاذ شخص علقت مركبته 3 أيام بين حفر الباطن ورفحاء
المواطن - فريق التحرير

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عن تمكنه من إنقاذ شخص علقت مركبته 3 أيام بين حفر الباطن ورفحاء

ونشر فريق إنجاد، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، يوثق جهود رجاله لإنقاذ واستخراج المركبة العالقة.

تفاصيل البلاغ

وبشأن التفاصيل، قال إنه ورد للفريق بلاغ من شخص أفاد بتعلق مركبته منذ ٣ أيام بين حفر الباطن ورفحاء.

وأشار إلى أنه فور لحظة وصول البلاغ تحرك أعضاء الفريق من عدة مناطق للمشاركة في هذه المهمة.

ولفت إنجاد إلى أنه “عند الوصول وتقييم الحالة تم عمل مقطورة للسحب بعدد ١٠ سيارات، وبفضل الله ثم همة الأعضاء تم استخراج المركبة بسلام”.

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