لحظة إنقاذ شخص علقت مركبته 3 أيام بين حفر الباطن ورفحاء

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عن تمكنه من إنقاذ شخص علقت مركبته 3 أيام بين حفر الباطن ورفحاء
#قصة_عالق
ورد للفريق بلاغ من شخص أفاد بتعلق مركبته منذ ٣ أيام بين #حفرالباطن و #رفحاء .قد يهمّك أيضاً
ولحظة وصول البلاغ تحرك أعضاء #فريق_انجاد من عدة مناطق للمشاركة في هذه المهمة
وعند الوصول وتقييم الحالة تم عمل مقطورة للسحب بعدد ١٠ سيارات، وبفضل الله ثم همة الأعضاء تم استخراج المركبة بسلام. pic.twitter.com/aYZoV7llcx
— فريق إنجاد للبحث والإنقاذ (@enjad911) December 28, 2022
ونشر فريق إنجاد، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، يوثق جهود رجاله لإنقاذ واستخراج المركبة العالقة.
وبشأن التفاصيل، قال إنه ورد للفريق بلاغ من شخص أفاد بتعلق مركبته منذ ٣ أيام بين حفر الباطن ورفحاء.
وأشار إلى أنه فور لحظة وصول البلاغ تحرك أعضاء الفريق من عدة مناطق للمشاركة في هذه المهمة.
ولفت إنجاد إلى أنه “عند الوصول وتقييم الحالة تم عمل مقطورة للسحب بعدد ١٠ سيارات، وبفضل الله ثم همة الأعضاء تم استخراج المركبة بسلام”.