لحظة انفجار بركان جزيرة جاوة الإندونيسية

ثار بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد في الهواء لمسافة 1.5 كيلومتر الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير السكان من الاقتراب من منطقة الثوران.

🌋 New eruption of the #Semeru volcano, located on the island of #Java, #Indonesia 🇮🇩

The column of smoke and ash rose approximately 1,500 meters above the summit and dispersed to the southeast.#volcano #news #eruption #Viral

— Top Disaster (@Top_Disaster) December 4, 2022