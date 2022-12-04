لحظة انفجار بركان جزيرة جاوة الإندونيسية

نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن
ثار بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد في الهواء لمسافة 1.5 كيلومتر الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير السكان من الاقتراب من منطقة الثوران.
🌋 New eruption of the #Semeru volcano, located on the island of #Java, #Indonesia 🇮🇩
The column of smoke and ash rose approximately 1,500 meters above the summit and dispersed to the southeast.#volcano #news #eruption #Viral
TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/anmxTr9HCh pic.twitter.com/fwPKQrfi5n
— Top Disaster (@Top_Disaster) December 4, 2022
وحذرت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية، السكان من القيام بأي أنشطة على مسافة 5 كيلومترات من مركز الثوران وطالبتهم بالبقاء على بعد 500 متر من ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تراقب احتمالية حدوث موجات مد تسونامي، هناك بعد ثوران البركان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
ونقلت الهيئة عن الوكالة قولها: إن البركان الذي ثار في حوالي الساعة 11:18 صباحًا بتوقيت اليابان، قد يتسبب في حدوث موجات مد تصل إلى مقاطعة أوكيناوا بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش.
وفي وقت لاحق رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير من ثوران البركان إلى المستوى الرابع وهو أعلى مستوى.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي سحب رمادية في مناطق قريبة.
سبق لبركان جبل سيميرو أن ثار في ديسمبر من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 48 شخصًا على الأقل.
يأتي ثوران بركان جبل سيميرو بعد يوم من وقوع زلزال قوي في جزيرة جاوة بإندونيسيا، ما تسبب في حالة من الذعر ودفع الناس إلى الشوارع، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قوة الزلزال بـ5.7 درجة، وقالت إن مركزه كان على بعد 18 كيلومترًا جنوب شرق بنجار، وهي مدينة تقع بين مقاطعتي جاوة الغربية وجاوة الوسطى، مضيفة أنه كان على عمق 112 كيلومترًا.