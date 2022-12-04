لحظة انفجار بركان جزيرة جاوة الإندونيسية

ثار بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد في الهواء لمسافة 1.5 كيلومتر الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير السكان من الاقتراب من منطقة الثوران.

تحذيرات تسونامي

وحذرت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية، السكان من القيام بأي أنشطة على مسافة 5 كيلومترات من مركز الثوران وطالبتهم بالبقاء على بعد 500 متر من ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تراقب احتمالية حدوث موجات مد تسونامي، هناك بعد ثوران البركان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

موجات مد

ونقلت الهيئة عن الوكالة قولها: إن البركان الذي ثار في حوالي الساعة 11:18 صباحًا بتوقيت اليابان، قد يتسبب في حدوث موجات مد تصل إلى مقاطعة أوكيناوا بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت لاحق رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير من ثوران البركان إلى المستوى الرابع وهو أعلى مستوى.

آثار البركان

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي سحب رمادية في مناطق قريبة.

سبق لبركان جبل سيميرو أن ثار في ديسمبر من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 48 شخصًا على الأقل.

زلزال جاوة

يأتي ثوران بركان جبل سيميرو بعد يوم من وقوع زلزال قوي في جزيرة جاوة بإندونيسيا، ما تسبب في حالة من الذعر ودفع الناس إلى الشوارع، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قوة الزلزال بـ5.7 درجة، وقالت إن مركزه كان على بعد 18 كيلومترًا جنوب شرق بنجار، وهي مدينة تقع بين مقاطعتي جاوة الغربية وجاوة الوسطى، مضيفة أنه كان على عمق 112 كيلومترًا.