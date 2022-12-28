لحظة تجمد بحيرة بعد اجتياح عاصفة القرن

جمدت عاصفة القرن التي تضرب الولايات المتحدة، مياه البحيرة المطلة على نصب الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن في واشنطن، بعد أن زاد عدد ضحاياها عن 53 قتيلًا.

قطع الجليد

فقد أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مياه البحيرة وقد تحوّلت إلى قطع من جليد.

وتناثرت حبات البرد حولها في مشهد لا يصدق وكأنه نسج من خيال.

ضحايا العاصفة

جاء ذلك بينما أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع عدد الضحايا ليتجاوز 53 قتيلًا، جراء العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد، وسط عوامل جوية بينها ثلوج ورياح ودرجات حرارة تصل إلى التجمد.

في حين تعمل طواقم الطوارئ على تفقد خسائر العاصفة الثلجية التي حرمت ملايين الأميركيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج.

حرب الطبيعة

وأكدت السلطات أنها حرب مع الطبيعة الأم في مواجهة عاصفة القرن.

كما توقعت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية بحلول منتصف الأسبوع المقبل.