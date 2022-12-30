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بعد هطول الأمطار الغزيرة

لحظة جريان سيول الكفيرة في تهامة عسير

2022-12-30 الساعة 11:38
لحظة جريان سيول الكفيرة في تهامة عسير
المواطن - فريق التحرير

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تساقطت الشلالات وجرت السيول بشدة في وادي الكفيرة في تهامة عسير صباح اليوم بعد الأمطار والسيول الغزيرة التي شهدتها المنطقة في الساعات الماضية، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب طقس المملكة على تويتر شلالات الكفيرة وسيولها الغزيرة التي تدفقت بشدة.

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طقس عسير اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة والحرجة وسراة عبيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

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