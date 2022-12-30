لحظة جريان سيول الكفيرة في تهامة عسير

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
تساقطت الشلالات وجرت السيول بشدة في وادي الكفيرة في تهامة عسير صباح اليوم بعد الأمطار والسيول الغزيرة التي شهدتها المنطقة في الساعات الماضية، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب طقس المملكة على تويتر شلالات الكفيرة وسيولها الغزيرة التي تدفقت بشدة.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والربوعة والحرجة وسراة عبيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).