لحظة جريان شعيب حامر شمال عرعر

شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة جرت على إثرها الأودية والشعاب.

جريان السيول

ووثق مقطع فيديو متداول، لقطات لجريان سيول شعيب حامر شمال عرعر اليوم الأحد، وذلك بعد هطول الأمطار بالمنطقة.

وكانت إمارة منطقة الحدود الشمالية نبهت في وقت سابق عبر حسابها بموقع “تويتر”، إلى دعوة المديرية العامة للدفاع المدني لتوخي الحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول إثر الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.