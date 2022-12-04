لحظة سقوط جرحى بانفجار في تركيا

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شهدت تركيا، صباح اليوم الأحد، انفجارًا في مبنى سكني في مدينة شانلي أورفا بجنوب البلاد، مخلفًا عددًا من الإصابات.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı https://t.co/VkLDNVVPSZ pic.twitter.com/o9GPLnpglTقد يهمّك أيضاً
— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 4, 2022
وذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن الانفجار وقع في الطابق الأول من مبنى بحي سليمان شاه، ولا تزال أسبابه مجهولة.
وأضافت أنه تم إرسال رجال الشرطة والإطفاء والإنقاذ والفرق الطبية إلى موقع الحادث، بينما أفادت تقارير أولية بنقل أربعة مصابين بسيارات إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.
يذكر أنه شهد أشهر شوارع تركيا انفجاراً كبيراً، الشهر الماضي، خلف عدداً كبيراً من الجرحى والقتلى، واتهمت الدولة عناصر إرهابية تنتمي لحزب العمال الكردستاني بالتورط في الحادث، حيث أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، القبض على مشتبهة بها في تفجير إسطنبول وأنها تنتمي لحزب العمال الكردستاني، لكن الجناح العسكري للحزب نفى أن يكون وراء التفجير الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 81.