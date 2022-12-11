لحظة سقوط كابل كهربائي على موظف بمحطة مترو

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط كابل كهربائي على مفتش تذاكر داخل محطة مترو أنفاق في الهند.
وظهر خلال المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن”، موظف داخل محطة مترو في الهند، يتحدث مع أحد الأشخاص، وفجأة سقط عليه كابل كهربائي، فوقع على الأرض مغشياً عليه في الحال.
وكما ظهر خلال المقطع، اشتعلت ملابس الموظف وتصاعدت منها الأدخنة، وسقط على قضبان السكة الحديد، فيما هرول بعض المارة لحمله ونقله بعيداً عن القضبان الحديدية.