لحظة فرحة لاعبي بولندا بهدف سالم الدوسري

التقطت عدسات الكاميرا لحظة فرحة لاعبي منتخب بولندا بالهدف الذي سجله اللاعب سالم الدوسري في شباك المنتخب المكسيكي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

وكان لاعبو المنتخب البولندي ينتظرون نهاية مباراة السعودية والمكسيك حيث إن هدف الدوسري أكد على تأهل المنتخب البولندي لثمن نهائي المونديال رفقة المتصدر المنتخب الأرجنتيني، حيث خشي لاعبي المنتخب البولندي من فوز المكسيك بثلاثية دون رد، لكن هدف الدوسري أكد على تأهلهم رسميًّا.

منتخب بولندا يصعد ثانيًا

وكان المنتخب البولندي خسر من الأرجنتين بنتيجة 2/ 0 في الجولة الثالثة، لكنه تأهل في المركز الثاني في المجموعة الثالثة رفقة منتخب الأرجنتين المتصدر.

وأنهى المنتخب السعودي مشاركته في مونديال قطر محتلًّا المركز الرابع في مجموعته برصيد 3 نقاط.