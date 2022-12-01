Icon

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
تسبب في تأكيد تأهل بولندا لثمن نهائي المونديال

لحظة فرحة لاعبي بولندا بهدف سالم الدوسري

2022-12-01 الساعة 12:20
لحظة فرحة لاعبي بولندا بهدف سالم الدوسري
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

التقطت عدسات الكاميرا لحظة فرحة لاعبي منتخب بولندا بالهدف الذي سجله اللاعب سالم الدوسري في شباك المنتخب المكسيكي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

وكان لاعبو المنتخب البولندي ينتظرون نهاية مباراة السعودية والمكسيك حيث إن هدف الدوسري أكد على تأهل المنتخب البولندي لثمن نهائي المونديال رفقة المتصدر المنتخب الأرجنتيني، حيث خشي لاعبي المنتخب البولندي من فوز المكسيك بثلاثية دون رد، لكن هدف الدوسري أكد على تأهلهم رسميًّا.

منتخب بولندا يصعد ثانيًا

وكان المنتخب البولندي خسر من الأرجنتين بنتيجة 2/ 0 في الجولة الثالثة، لكنه تأهل في المركز الثاني في المجموعة الثالثة رفقة منتخب الأرجنتين المتصدر.

وأنهى المنتخب السعودي مشاركته في مونديال قطر محتلًّا المركز الرابع في مجموعته برصيد 3 نقاط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأخضر يواصل استعداداته وتمارين خاصة لشراحيلي
كأس العالم

الأخضر يواصل استعداداته وتمارين خاصة لشراحيلي

كأس العالم
قائمة الأخضر بالمونديال تفتقد 4 لاعبين
كأس العالم

قائمة الأخضر بالمونديال تفتقد 4 لاعبين

كأس العالم
5 أضرار لشرب الماء واقفًا
صحة وطب‎

5 أضرار لشرب الماء واقفًا

صحة وطب‎
حساب المواطن: التسجيل متاح ودراسة الضوابط دورية
حصاد اليوم

حساب المواطن: التسجيل متاح ودراسة الضوابط دورية

حصاد اليوم
أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في جازان
السعودية اليوم

أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في جازان

السعودية اليوم
وظائف في البنك السعودي الفرنسي 
حصاد اليوم

وظائف في البنك السعودي الفرنسي 

حصاد اليوم
فان جال لا يخسر في كأس العالم
آخر الاخبار

فان جال لا يخسر في كأس العالم

آخر الاخبار
علامة رمادية تظهر بحسابات تويتر
تكنولوجيا

علامة رمادية تظهر بحسابات تويتر

تكنولوجيا