لحظة فرحة لاعبي بولندا بهدف سالم الدوسري

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التقطت عدسات الكاميرا لحظة فرحة لاعبي منتخب بولندا بالهدف الذي سجله اللاعب سالم الدوسري في شباك المنتخب المكسيكي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.
فرحة لاعبي وجماهير #بولندا بهدف السعودية في مرمى #المكسيك وضمان التأهل لدور الـ16 رغم الخسارة أمام #الأرجنتين#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Argentina @afa @pzpn_pl @LaczyNasPilka #TodosJuntos #Argentina pic.twitter.com/f1LfwTEDm0قد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
وكان لاعبو المنتخب البولندي ينتظرون نهاية مباراة السعودية والمكسيك حيث إن هدف الدوسري أكد على تأهل المنتخب البولندي لثمن نهائي المونديال رفقة المتصدر المنتخب الأرجنتيني، حيث خشي لاعبي المنتخب البولندي من فوز المكسيك بثلاثية دون رد، لكن هدف الدوسري أكد على تأهلهم رسميًّا.
وكان المنتخب البولندي خسر من الأرجنتين بنتيجة 2/ 0 في الجولة الثالثة، لكنه تأهل في المركز الثاني في المجموعة الثالثة رفقة منتخب الأرجنتين المتصدر.
وأنهى المنتخب السعودي مشاركته في مونديال قطر محتلًّا المركز الرابع في مجموعته برصيد 3 نقاط.
هدف السعودية "95": السعودية 1-2 المكسيك #قطر2022 #كأس_العالم_2022 #WorldCup2022 #FIFAWorldCup#السعوديه_المسكيك pic.twitter.com/T7lfS2qOlE
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022