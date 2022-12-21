لحظة فشل مهمة إلى الفضاء

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أعلنت مجموعة أريان سبيس أن الصاروخ الفضائي الأوروبي “فيغا-سي”، الذي كان يفترض به أن يقوم بأول رحلة تجارية له، أمس الثلاثاء، أقلع من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية وعلى متنه قمران اصطناعيان تابعان لإيرباص لكن مهمة إطلاقه فشلت بعد دقائق قليلة.
Vega C had an issue during second stage flight. This is not good. pic.twitter.com/l4Ndh7w416قد يهمّك أيضاً
— Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) December 21, 2022
وقال رئيس المجموعة ستيفان إسرائيل إن المهمة ضاعت، مشيراً إلى أنه بعد حوالى 10 دقائق من إقلاعه خرج الصاروخ عن مساره المحدد ثم توقفت البيانات عن الوصول إلى مركز التحكّم الأرضي.
وفي بيان مقتضب قالت أريان سبيس، إنه بعد حوالي دقيقتين و27 ثانية من الإقلاع، حدث خلل في زيفيرو 40، الطبقة الثانية من الصاروخ، الأمر الذي أنهى مهمة فيغا-سي.
وأوضح البيان أن تحليلات البيانات جارية لتحديد أسباب هذا الفشل، وستعقد المجموعة مؤتمراً صحفياً في قاعدة كورو الفضائية، اليوم الأربعاء.
وكان مفترضاً بهذا الصاروخ أن يضع في رحلته التجارية الأولى هذه قمرين اصطناعيين لرصد الأرض من صنع إيرباص.
وتقررت هذه الرحلة التجارية الأولى للصاروخ بعد نجاح عملية إطلاقه في 13 يوليو. وفي بيان مقتضب قالت أريان سبيس، إنه بعد حوالي دقيقتين و27 ثانية من الإقلاع، حدث خلل في زيفيرو 40، الطبقة الثانية من الصاروخ، الأمر الذي أنهى مهمة فيغا-سي.
وأوضح البيان، أن تحليلات البيانات جارية لتحديد أسباب هذا الفشل.