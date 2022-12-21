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صاروخ خرج عن مساره

لحظة فشل مهمة إلى الفضاء

2022-12-21 الساعة 10:45
لحظة فشل مهمة إلى الفضاء
المواطن - فريق التحرير

أعلنت مجموعة أريان سبيس أن الصاروخ الفضائي الأوروبي “فيغا-سي”، الذي كان يفترض به أن يقوم بأول رحلة تجارية له، أمس الثلاثاء، أقلع من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية وعلى متنه قمران اصطناعيان تابعان لإيرباص لكن مهمة إطلاقه فشلت بعد دقائق قليلة.

إنهاء المهمة

وقال رئيس المجموعة ستيفان إسرائيل إن المهمة ضاعت، مشيراً إلى أنه بعد حوالى 10 دقائق من إقلاعه خرج الصاروخ عن مساره المحدد ثم توقفت البيانات عن الوصول إلى مركز التحكّم الأرضي.

وفي بيان مقتضب قالت أريان سبيس، إنه بعد حوالي دقيقتين و27 ثانية من الإقلاع، حدث خلل في زيفيرو 40، الطبقة الثانية من الصاروخ، الأمر الذي أنهى مهمة فيغا-سي.

أسباب الفشل

وأوضح البيان أن تحليلات البيانات جارية لتحديد أسباب هذا الفشل، وستعقد المجموعة مؤتمراً صحفياً في قاعدة كورو الفضائية، اليوم الأربعاء.

وكان مفترضاً بهذا الصاروخ أن يضع في رحلته التجارية الأولى هذه قمرين اصطناعيين لرصد الأرض من صنع إيرباص.

أول رحلة تجارية

وتقررت هذه الرحلة التجارية الأولى للصاروخ بعد نجاح عملية إطلاقه في 13 يوليو. وفي بيان مقتضب قالت أريان سبيس، إنه بعد حوالي دقيقتين و27 ثانية من الإقلاع، حدث خلل في زيفيرو 40، الطبقة الثانية من الصاروخ، الأمر الذي أنهى مهمة فيغا-سي.

وأوضح البيان، أن تحليلات البيانات جارية لتحديد أسباب هذا الفشل.

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