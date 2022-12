لحظة فشل مهمة إلى الفضاء

أعلنت مجموعة أريان سبيس أن الصاروخ الفضائي الأوروبي “فيغا-سي”، الذي كان يفترض به أن يقوم بأول رحلة تجارية له، أمس الثلاثاء، أقلع من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية وعلى متنه قمران اصطناعيان تابعان لإيرباص لكن مهمة إطلاقه فشلت بعد دقائق قليلة.

Vega C had an issue during second stage flight. This is not good. pic.twitter.com/l4Ndh7w416

— Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) December 21, 2022