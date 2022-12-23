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فيديوهات توثق حالة الطقس

لحظة هطول أمطار العزيزية والرايس بالمدينة المنورة

2022-12-23 الساعة 12:35
لحظة هطول أمطار العزيزية والرايس بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الحالة الجوية الممطرة التي تشهدها المدينة المنورة من عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتحديدًا في منطقتي حي العزيزية وجنوب غرب الرايس.

وتظهر في الفيديوهات العواصف الرعدية وهطول الأمطار بغزارة دفعت معها المركبات للتوقف لعدم وضوح الرؤية على الطريق جنوب غرب الرايس، بينما كانت تسير السيارات ببطء في حي العزيزية مع هطول الأمطار بغزارة.

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طقس المدينة المنورة

من جهته، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وانعدامًا في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والفقرة والمسيجيد واليتمة وطاشا.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية على محافظات العلا والعيص وخيبر، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 

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