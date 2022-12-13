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بلع لسانه وسقط أرضًا

لحظة وفاة لاعب مصري في أرضية الملعب

2022-12-13 الساعة 11:18
لحظة وفاة لاعب مصري في أرضية الملعب
المواطن - فريق التحرير

 

كشف نادي هلال مطروح، المنافس في دوري الدرجة الثالثة المصري لكرة القدم، أن لاعبه سامي سعيد القطعاني، توفي اليوم الثلاثاء بعدما بلع لسانه في مباراة محلية.

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وفي التفاصيل: قال إبراهيم أبو صندوق، عضو مجلس إدارة النادي للصحافيين، اليوم: إن اللاعب توفي في الملعب بعد سقوطه أرضًا وابتلاع لسانه، في الدقيقة 30 من عمر الشوط الثاني، ناعيًا وفاة اللاعب، وفق ما نقلته رويترز.

ووثق مقطع فيديو من المباراة، لحظة سقوط اللاعب، في أرضية الملعب، ليطلق حكم المباراة صافرة لوقفها، فيما ركض الفريق الطبي والمسؤولون باتجاه اللاعب لنقله وإنقاذه، لكن الجهاز الطبي لم يتمكن من إنعاش اللاعب ليتم نقله لأحد المستشفيات القريبة من الملعب، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

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