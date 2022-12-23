Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
فعلتهم لم تمر مرور الكرام

لصوص خاب ظنهم فجأة وتحولوا لضحايا في إيطاليا

2022-12-23 الساعة 1:01
لصوص خاب ظنهم فجأة وتحولوا لضحايا في إيطاليا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو مجموعة من اللصوص الذين خاب ظنهم فجأة ودون سابق إنذار، بعد أن ظنوا أن فعلتهم مرّت مرور الكرام، حينما سطوا على متجر مجوهرات في إيطاليا، إلا أن الرياح لم تجرِ كما تشتهي السفن، فقد انقلب الصورة رأسًا على عقب خلال لحظات.

مقتل اثنين

فقد فتح مالك المتجر النار على العصابة وقتل اثنين منهم، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

Img

رامي عياش يرزق بمولودته الثالثة

وكشف ماريو روغيرو البالغ من العمر 67 عامًا، أن العصابة هددت حياته وحياة ابنته التي قيّدوها أثناء عملية السرقة التي وقعت في إبريل الماضي.

كما تابع أن اللصوص غادروا المتجر ظنًّا منهم أن الأمر انتهى، إلا أنه هاجمهم وركض خلفهم بمسدس كان في حقيبته، وأطلق 5 طلقات عليهم؛ مما أدى إلى مقتل اثنين منهم، فيما أصيب الثالث بجروح.

يذكر أن الحادثة وقعت في مدينة جرينزان كافور بمقاطعة كونية شمال غربي إيطاليا، ووثقتها الكاميرات.

وتبين لاحقًا أن أسلحة العصابة كانت مزيفة.

إلى ذلك، وجهت السلطات القضائية إلى صاحب المتجر تهمة الإفراط في استخدام القوة دفاعًا عن النفس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية