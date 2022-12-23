لصوص خاب ظنهم فجأة وتحولوا لضحايا في إيطاليا

وثق مقطع فيديو مجموعة من اللصوص الذين خاب ظنهم فجأة ودون سابق إنذار، بعد أن ظنوا أن فعلتهم مرّت مرور الكرام، حينما سطوا على متجر مجوهرات في إيطاليا، إلا أن الرياح لم تجرِ كما تشتهي السفن، فقد انقلب الصورة رأسًا على عقب خلال لحظات.

مقتل اثنين

فقد فتح مالك المتجر النار على العصابة وقتل اثنين منهم، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكشف ماريو روغيرو البالغ من العمر 67 عامًا، أن العصابة هددت حياته وحياة ابنته التي قيّدوها أثناء عملية السرقة التي وقعت في إبريل الماضي.

كما تابع أن اللصوص غادروا المتجر ظنًّا منهم أن الأمر انتهى، إلا أنه هاجمهم وركض خلفهم بمسدس كان في حقيبته، وأطلق 5 طلقات عليهم؛ مما أدى إلى مقتل اثنين منهم، فيما أصيب الثالث بجروح.

يذكر أن الحادثة وقعت في مدينة جرينزان كافور بمقاطعة كونية شمال غربي إيطاليا، ووثقتها الكاميرات.

وتبين لاحقًا أن أسلحة العصابة كانت مزيفة.

إلى ذلك، وجهت السلطات القضائية إلى صاحب المتجر تهمة الإفراط في استخدام القوة دفاعًا عن النفس.