لصوص يسرقون ماكينة صراف آلي من متجر ببنسلفينيا دون مقاومة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة قيام لصوص ملثمين بسرقة ماكينة صراف آلي، من داخل متجر، في ولاية بنسلفينيا الأمريكية.
وبحسب الفيديو المتداول، دخل اللصوص إلى المتجر وقاموا بفصل ماكينة الصراف الآلي عن الكهرباء، وسحبها إلى الخارج، دون أن يعترضهم أحد.
وقام اللصوص بوضع ماكينة الصراف الآلي، داخل سيارة جيب كانت في انتظارهم بالخارج، ثم قاموا بمغادرة موقع الجريمة.
من المعروف أن الشرطة عجزت عن إيجاد اللصوص، فقامت بنشر مقطع السرقة على المواقع المختلفة، ليساعدهم الناس في التعرف عليهم.
وأفادت شرطة ولاية بنسلفينيا الأمريكية، أن اللصوص سرقوا صرافات آلية كثيرة بنفس الطريقة.