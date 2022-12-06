لص المركبات في جدة بقبضة الأمن

قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات أثناء وضع التشغيل من مواقع مختلفة.

الإحالة للنيابة العامة

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.