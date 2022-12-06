لص المركبات في جدة بقبضة الأمن

مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية
قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات أثناء وضع التشغيل من مواقع مختلفة.
وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.