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تم إحالته إلى النيابة العامة

لص المركبات في جدة بقبضة الأمن

2022-12-06 الساعة 2:46
لص المركبات في جدة بقبضة الأمن
المواطن - الرياض

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قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات أثناء وضع التشغيل من مواقع مختلفة.

الإحالة للنيابة العامة

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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