لص سيارات يقتحم مطارًا إسرائيليًا بالخطأ ويرفع حالة التأهب

كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن لصًا سرق سيارة واقتحم نقطة تفتيش في طريقه إلى مطار إسرائيل الرئيسي يوم الأحد، لينطلق إنذار أمني في المنطقة انتهى بإلقاء القبض عليه.

ضل طريقه

وأفاد موقع تايم أوف إسرائيل، أن السارق ضل طريقه، وأن ما حدث لم يكن محاولة هجوم.

وأصيب المشتبه به بجروح طفيفة بعد أن أطلق الحراس النار، مشيرًا إلى أنه سيتم استجوابه بعد تلقي العلاج.

انبطاح المسافرين

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر ركابًا منبطحين بجوار أمتعتهم في صالة المغادرة بمطار بن جوريون، بينما ترددت التعليمات عبر مكبرات الصوت.

وبحسب مسؤولين فإنه يُعتقد أن المشتبه به اتخذ منعطفًا خاطئًا من الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس، وهذا يعني أن محاولته للهروب أوصلته إلى واحدة من أكثر المرافق التي تتمتع بالحماية الأمنية.