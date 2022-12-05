لص يسطو على المحلات لسرقتها في قبضة شرطة الرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية لارتكابه حوادث جنائية، تمثلت في السطو على محال تجارية وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية وأجهزة الكترونية.
وأوضح الأمن العام، في بيان له اليوم، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.