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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

لص يسطو على المحلات لسرقتها في قبضة شرطة الرياض

2022-12-05 الساعة 11:36
لص يسطو على المحلات لسرقتها في قبضة شرطة الرياض
المواطن - الرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية لارتكابه حوادث جنائية، تمثلت في السطو على محال تجارية وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية وأجهزة الكترونية.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في بيان له اليوم، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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