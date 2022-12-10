لفتة طيبة من هيرفي رينارد تجاه طفل من ذوي الهمم

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قدم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لفتة طيبة تجاه أحد الأطفال من ذوي الهمم، أثناء حضوره لمباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022.
لقطة جميلة بين #رينارد مدرب منتخب #السعودية و أحد الأطفال من ذوي الهمم #كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions pic.twitter.com/iJO6ZnS5Jdقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وساعد رينارد الطفل من ذوي الهمم، ليلتقط معه صورة تذكارية.
وكان رينارد حرص على دعم منتخب المغرب أمام البرتغال، حيث سبق للمدرب الفرنسي تدريب المنتخب المغربي في مونديال 2018 بروسيا.
وقاد هيرفي رينارد المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 حيث حقق فوزًا تاريخيًا على المنتخب الأرجنتيني لكنه فقد النقاط الثلاث أمام منتخبي بولندا والمكسيك ليخرج من المونديال من الدور الأول.
ونجح المنتخب المغربي في كتابة التاريخ والتأهل إلى نصف نهائي المونديال كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذه المرحلة بعد إقصائه للمنتخب البرتغالي بهدف دون رد من دور الثمانية.
وتمكن النجم يوسف النصيري من إحراز هدف الفوز لمنتخب أسود الأطلس من ضربة رأسية في الدقيقة الـ42.
وحافظ المنتخب المغربي على تقدمه ليفوز بهدف دون رد، ويعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا.
جدير بالذكر أن مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي المونديال تُقام اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة.