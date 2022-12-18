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خلال مباراة الأرجنتين وفرنسا

لقب المونديال بين اللقب الضائع لميسي والذهب الثاني لمبابي

2022-12-18 الساعة 5:24
لقب المونديال بين اللقب الضائع لميسي والذهب الثاني لمبابي
المواطن - مروة نبيل

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تحمل مباراة الأرجنتين وفرنسا اليوم، منافسة خاصة بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي، حيث يطمح كل منهما لقيادة منتخب بلاده لحصد اللقب وتحقيق إنجاز جديد في مسيرته.

نهائي المونديال

ويحتضن استاد لوسيل نهائي مونديال قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، اليوم الأحد عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية، بحضور جماهيري كبير يُقارب الـ90 ألف متفرجًا.

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الأرجنتين وفرنسا
لاعبو الأرجنتين وفرنسا

ميسي يحلم باللقب

ويخوض ليونيل ميسي مباراة اليوم بحثًا عن التتويج باللقب الغائب من مسيرته، حيث نجح في حصد كافة البطولات الممكنة مع فريقه السابق برشلونة الإسباني، ونال الألقاب الفردية وجائزة أفضل لاعب في العالم 7 مرات.

وكاد ميسي صاحب الـ35 عامًا أن يتوج بلقب المونديال في عام 2014، قبل أن تخسر الأرجنتين في الوقت الإضافي ضد ألمانيا، ليتحطم حلم الفوز بالبطولة.

وصرح ليونيل مؤخرًا بأن هذه النسخة ستكون الأخيرة له في المونديال، الأمر الذي يزيد من رغبته بحصد اللقب ورفع الكأس للمرة الأولى في مسيرته.

ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر @Argentina

مبابي يسعى لحصد اللقب الثاني

على الجانب الآخر، يحلم كيليان مبابي صاحب الـ23 عامًا، بحصد لقب كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته، حيث شارك مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في مونديال روسيا 2018 الذي حسمه الديوك لصالحه.

ويُقدم مبابي مستوى مميزًا في النسخة الحالية من كأس العالم، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف، ليتصدر قائمة الهدافين بالتساوي مع ميسي، ويأمل كل منهما لهز الشباك وحصد لقب الهداف.

ميسي ومبابي
النجم الأرجنتيني ومبابي – المصدر @fifaworldcup_ar

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