لقب هداف كأس العالم 2022 يُداعب مبابي

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يطمح النجم كيليان مبابي لمواصلة تألقه مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، أملًا في حصد لقب هداف كأس العالم 2022.
ويُقدم مبابي مستوى مميزًا في مونديال قطر 2022، حيث يُعد من أبرز اللاعبين في البطولة حتى الآن، ما يُحفزه لتسجيل مزيد من الأهداف؛ لحصد لقب هداف كأس العالم، خاصة أنه ينفرد بصدارة القائمة برصيد 5 أهداف.
ووصل مبابي صاحب الـ23 عامًا، إلى الهدف رقم 250 في مسيرته الاحترافية بعد ثنائيته في شباك منتخب بولندا، ليتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وسيجد مبابي منافسة قوية على لقب هداف كأس العالم 2022، حيث نجح ليونيل ميسي في هز شباك هولندا بالأمس، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف، ويُساهم في تأهل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم إلى نصف النهائي.
ونجح 8 لاعبين في تسجيل 3 أهداف، وهم؛ كودي جاكبو “هولندا”، ريتشارليسون “البرازيل”، جونسالو راموس “البرتغال”، إينير فالنسيا “الإكوادور”، ألفارو موراتا “إسبانيا”، أوليفيه جيرو “فرنسا”، وثنائي إنجلترا، ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا.