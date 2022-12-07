لقطات ترصد استقبالاً حافلاً لمنتخب اليابان لدى وصوله طوكيو

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رصد تقرير لقناة الكاس القطرية، نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، استقبالاً حافلاً لبعثة المنتخب الياباني لدى وصولها إلى العاصمة اليابانية طوكيو في أعقاب مشاركة منتخب اليابان الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وخسارته بدور الـ16 أمام منتخب كرواتيا بركلات الترجيح.
استقبال حافل لبعثة المنتخب الياباني لدي وصولها إلى طوكيو في أعقاب المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/gigPY171EGقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2022
وخرج المنتخب الياباني من مونديال كأس العالم المقام حاليًا في قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري، بعد هزيمته بركلات الترجيح أمام منتخب كرواتيا بدور الستة عشر من كأس العالم 2022، في المباراة التي احتضنها استاد خليفة الدولي.
ولعب المنتخبان الياباني والكرواتي، ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، في المباراة التي ابتسمت لمنتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، بعد تألق لافت من حارس المرمى دومينيك ليفاكوفيتش، ليحسم الكرواتيون التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من المونديال على حساب اليابان.