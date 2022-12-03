لقطات ترصد فرحة جنونية لجماهير المنتخبات المتأهلة لدور الـ16

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رصدت عدسة كاميرا قناة الكاس القطرية، اليوم السبت، لقطات مميزة تصف الفرحة الجنونية التي عاشتها جماهير المنتخبات المتأهلة إلى دورالـ16 (ثمن النهائي) بكأس العالم قطر 2022.
شاهد الفرحة الجنونية لجماهير المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي المونديال#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/aY6u80ydpuقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2022
أسدل الستار مساء أمس الجمعة على منافسات ومباريات دور المجموعات بنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، والتي ستستمر حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري، وخرج 16 منتخبًا ودعوا البطولة، فيما صعد 16 منتخباً إلى الدور الثاني من المونديال.
وتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، منتخبات كل من: هولندا، السنغال، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، بولندا، فرنسا، المغرب، كرواتيا، أستراليا، اليابان، إسبانيا، البرازيل، سويسرا، البرتغال، وكوريا الجنوبية.
تنطلق مساء اليوم السبت، مباريات دور الـ16 لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري بمباراتين قويتين.
الأولى تجمع بين منتخبي هولندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والمباراة الثانية بين منتخب الأرجنتين ضد أستراليا.