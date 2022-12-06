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لم يسبق لأحد توثيقها

لقطات تعجز الكلمات عن وصفها لخور الزبير بالعراق

2022-12-06 الساعة 11:25
لقطات تعجز الكلمات عن وصفها لخور الزبير بالعراق
المواطن - فريق التحرير

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رصدت عدسة المصور العراقي محمد لطيف، لقطات جوية ساحرة تبرز جمال التفرعات الشجرية لخور الزبير، والتي تقع بمدينة البصرة العراقية.

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كأنها أغصان شجرة

وبحسب التصوير الجوي بدت القنوات المائية المتفرعة من الأعلى، وكأنها أغصان شجرة تشق طريقها نحو السماء.

وكشف لطيف، في مقابلة مع سي إن إن بالعربية، أنّ منطقة التفرعات الشجرية الكبرى لخور الزبير مهجورة، ولم يسبق لأحد توثيقها من قبل في العراق.

ويسعى المصور العراقي إلى تسليط الضوء على الطبيعة الفريدة وغير المكتشفة في العراق، لينقلها إلى العالم.

ليس من السهل الوصول لها

وأشار لطيف إلى أنه ليس من السهل الوصول إلى تلك المنطقة، فهي أرض طينية وعرة ممتدة على مساحة شاسعة من قنوات ضيقة لا تصل إليها القوارب والسفن.

واستطاع لطيف العثور على هذه المنطقة بواسطة تطبيق خرائط جوجل، ومعرفة الطريق المؤدي إليها.

وأوضح لطيف أن المشهد من الأعلى تعجز الكلمات عن وصفه، مشيرًا إلى أنه أشبه بلوحة طبيعية لأغصان شجرة رسمتها الأرض. وأضاف: “كلما ارتفعت كاميرا الدرون نحو الأعلى، كلما زاد جمال المشهد”.

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