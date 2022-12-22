لقطات توثق جهود رجال المرور أثناء هطول الأمطار في جدة

نشرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، لقطات لجهود رجال المرور في محافظة جدة أثناء هطول الأمطار.

ووثقت المرور على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”صورًا لرجال المرور أثناء تنظيمهم لسير المركبات تزامنًا مع هطول الأمطار.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتتوقع الأرصاد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية .