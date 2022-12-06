لقطات جوية لأمطار حفر الباطن

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شهدت محافظة حفر الباطن التابعة للمنطقة الشرقية، أمطارًا متفرقة ما بين المتوسطة والغزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
ونشرت أمانة حفر الباطن على حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور تظهر لقطات جوية للأمطار التي شهدتها المحافظة.
من جانبها، عملت وكالة الأمانة للخدمات ممثلة بالإدارة العامة للحركة والصيانة على شفط مياه الأمطار بالمضخات في نقاط تجمع المياه بالمحافظة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.
في حين يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كذلك مرتفعات جازان، عسير والباحة.