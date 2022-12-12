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عثروا على دمية في المكان

لقطات صادمة لامرأة تضع سحرًا في مقبرة بالأردن

2022-12-12 الساعة 11:23
لقطات صادمة لامرأة تضع سحرًا في مقبرة بالأردن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو صادم، امرأة أردنية تقوم بوضع سحر بجانب أحد القبور في مدينة العقبة.

 

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وأظهر الفيديو، لحظة قيام المرأة بوضع السحر في المقبرة، والذي تم تداوله على نطاق واسع في الساعات الماضية.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد العثور على دمية في المكان الذي وضعت فيه السيدة السحر، فيما أثارت الواقعة حالة من الجدل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المرأة التي ظهرت بمقطع الفيديو المتداول وهي داخل مقبرة وتقوم بوضع السحر.

ووفقًا لشهود عيان أردنيين، تم اصطحاب المرأة إلى المركز الأمني، حيث قامت الأجهزة الأمنية للتأكد مما إذا وجدت حالات عبث في المقبرة، حيث تم العثور على دمية بجانب السحر الموضوع بجانب القبر.

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