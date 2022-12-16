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لقطات لأمطار الخير على حلي

2022-12-16 الساعة 8:59
لقطات لأمطار الخير على حلي
المواطن - فريق التحرير

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تداول مواطنون لقطات مصورة لأمطار الخير والبركة على منطقة حلي، اليوم الجمعة.

وأظهرت مقاطع الفيديو، هطول أمطار متوسطة على المنطقة، دفعت المواطنين والمقيمين للخروج والاستمتاع بالطقس والأجواء.

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وفي وقت سابق، نصح المركز الوطني للأرصاد، المواطنين بضرورة متابعة الأحوال الجوية قبل الخروج من المنزل؛ لتفادي أي تقلبات.

أحوال الطقس

وقال المركز في تغريدة على موقع تويتر: قبل الخروج أو اتخاذ أي خطوة لممارسة نشاطك الخارجي كن مطلع على أحوال الطقس؛ لتفادي أي تقلبات جوية تؤثر على مجرى الحياة اليومي الخاص بك.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد عددٌ من مناطق المملكة حالة مطرية جديدة تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم.

 

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