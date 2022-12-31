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أضاءت الألعاب النارية الرائعة سماء الليل

لقطات لاحتفالات باهرة حول العالم بـ العام الجديد

2022-12-31 الساعة 10:11
لقطات لاحتفالات باهرة حول العالم بـ العام الجديد
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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باتت ساعات قليلة تفصلنا عن عام 2023 لكن هناك بعض الدول التي احتفلت بالعام الجديد، حيث أضاءت الألعاب النارية المبهرة سماء الليل في نيوزيلاندا وأستراليا واليابان وهونغ كونغ.

واختلفت الاحتفالات بين الدول فبين فوانيس اللوتس المضيئة والشموع الرائعة والألعاب النارية المبهرة، إليك أبرز الصور من حول العالم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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لقطات لاحتفالات باهرة حول العالم بالعام الجديد 

وكانت نيوزيلندا من بين أوائل الدول التي دخلت عام 2023 بعرض ضوئي مذهل وعرض للألعاب النارية فوق جسر أوكلاند هاربور وسكاي تاور.

ودخلت جارتها الغربية أستراليا عام 2023 بعد ساعتين بعرض مبهر للألعاب النارية على جسر ميناء سيدني الشهير، وجاء ذلك بعد عرض سابق للألعاب النارية مستوحى من الأرض والبحر والسماء.

لقطات لاحتفالات باهرة حول العالم بالعام الجديد 

وتعد تايلاند من بين أحدث الدول التي دخلت عام 2023 وأضاءت مجموعة من الألعاب النارية السماء في وسط مدينة بانكوك.

وستكون الصين من بين المجموعة التالية من الدول التي ستترك 2022 خلفها خلال الساعتين القادمتين، وقررت الأولى المضي قدمًا في الاحتفالات على الرغم من الموجة الجديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد مئات الآلاف في بريطانيا للاحتفالات الضخمة التي تعود للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بعد فرض قيود كوفيد.

اليابان تلغي العد التنازلي 

ومع ذلك، ألغت اليابان العد التنازلي الشهير لرأس السنة الجديدة على معبر شيبويا الشهير عالميًا في طوكيو للعام الثالث على التوالي؛ بسبب فيروس كورونا.

احتفالات حول العالم بـ العام الجديد

لقطات لاحتفالات باهرة حول العالم بـ العام الجديد 

 

 

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