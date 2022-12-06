لقطات لاحتفال نجوم المغرب بالتأهل التاريخي

نجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، للمرة الأولى في تاريخه.

مواجهة قوية

ولعبت المغرب ضد إسبانيا اليوم على استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، واتسمت المباراة بالقوة والندية الشديدة، لتمتد إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

واستمرت المحاولات في الأشواط الإضافية لحسم التأهل، وسط تألق كبير من المدافعين وحراس المرمى، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأسود الأطلس بفضل تألق الحارس ياسين بونو.

فرحة لاعبي المغرب

وانفجر الملعب باحتفالات منتخب المغرب الأول لكرة القدم مع الجماهير في مدرجات استاد المدينة التعليمية، حيث حرص اللاعبون على السجود فور انتهاء المباراة، والاحتفال بالأعلام بعد ذلك.

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من احتفالات اللاعبين بعد نهاية مواجهة إسبانيا، وأشاد بأداء نجوم أسود الأطلس في النسخة الحالية من المونديال.

وأصبح منتخب المغرب الأول لكرة القدم أول منتخب عربي وإفريقي ينجح في التأهل إلى دور الـ8 من نهائيات كأس العالم، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتحقيق إنجاز استثنائي جديد في النسخة الحالية.