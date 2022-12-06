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لقطات لاحتفال نجوم المغرب بالتأهل التاريخي

2022-12-06 الساعة 9:46
لقطات لاحتفال نجوم المغرب بالتأهل التاريخي
المواطن - مروة نبيل

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نجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، للمرة الأولى في تاريخه.

مواجهة قوية

ولعبت المغرب ضد إسبانيا اليوم على استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، واتسمت المباراة بالقوة والندية الشديدة، لتمتد إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

واستمرت المحاولات في الأشواط الإضافية لحسم التأهل، وسط تألق كبير من المدافعين وحراس المرمى، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأسود الأطلس بفضل تألق الحارس ياسين بونو.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

فرحة لاعبي المغرب

وانفجر الملعب باحتفالات منتخب المغرب الأول لكرة القدم مع الجماهير في مدرجات استاد المدينة التعليمية، حيث حرص اللاعبون على السجود فور انتهاء المباراة، والاحتفال بالأعلام بعد ذلك.

المنتخب المغربي
لاعبي المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من احتفالات اللاعبين بعد نهاية مواجهة إسبانيا، وأشاد بأداء نجوم أسود الأطلس في النسخة الحالية من المونديال.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وأصبح منتخب المغرب الأول لكرة القدم أول منتخب عربي وإفريقي ينجح في التأهل إلى دور الـ8 من نهائيات كأس العالم، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتحقيق إنجاز استثنائي جديد في النسخة الحالية.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar
منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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